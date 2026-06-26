Москва26 июн Вести.Миссия по забору грунта с лунной поверхности осуществима на любой из сторон земного спутника. Об этом ИС "Вести" рассказал заведующий Лабораторией прямых физико-химических исследований планет Отдела физики планет Института космических исследований Российской академии наук Михаил Герасимов.

В начале исследования Луны было желание привезти что-то с Луны и посмотреть, что же это такое. Было много экспедиций. Сейчас вдогонку очень бурно развивается китайская космическая программа. Они уже совершили несколько посадок на Луну и два раза привезли грунт. Один раз с видимой стороны, другой раз с невидимой. С невидимой стороны Луны по посадке и забору грунта миссия ничем не отличается, как на видимой. Здесь единственная сложность, которая возникает, - нужно иметь все время ретранслятор, который бы обеспечивал связь с Землей сказал он

Популяризатор космонавтики Михаил Котов в свою очередь напомнил, что советские ученые первыми определили, что в лунном грунте содержится определенное количество влаги.

В тот момент это осталось без какого-то внимания. И только в нулевых годах несколько американских миссий снова возродили сильный интерес к этому, и стало понятно, что действительно содержание водного льда в реголите (грунте) Луны достаточно большое, и чем ближе к приполярным областям, тем выше. Потому что в приполярных областях есть такие участки внутри кратеров, куда Солнце в принципе не попадает и не может эту влагу высушить, испарить. Но при этом оказалось, в миссии "Чанъэ" доказали, что и в не самых приполярных областях, а на небольшой уже глубине под слоем реголита есть тот, который точно содержит водяной лед сообщил эксперт

Ранее экипаж Artemis II рассказал о первом взгляде на обратную сторону Луны.