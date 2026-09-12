В ИКИ РАН ответили, когда могут запустить лунный аппарат-"попрыгунчик" ИКИ РАН: запуск лунного аппарата-"попрыгунчика" возможен после 2036 года

Москва12 сен Вести.Запуск взлетно-посадочного аппарата-"попрыгунчика" для забора и возвращения на Землю лунного грунта в рамках нацпроекта "Космос" с 2026 г. по 2036 г. не планируется. Однако, как сообщил в интервью ТАСС директор Института космических исследований (ИКИ) РАН академик Анатолий Петрукович, его запуск возможен после 2036 года.

По словам академика, ранее была предложена концепция лунного взлетно-посадочного аппарата-"попрыгунчика", способного совершать неоднократные посадки в назначенные районы Луны, забирать там некий груз, например, пробы грунта, возвращать его на окололунную орбиту и перегружать для доставки на Землю.

Предусматривается начало работ по такому аппарату с запуском уже после 2036 года. К 2040 году, я думаю, такая система появится, может быть, в международном варианте поделился он

Петрукович отметил, что этот проект является довольно сложным с технической точки зрения, для "попрыгунчиков" необходимо создать инфраструктуру на лунной орбите для периодической заправки топливом и передачи груза на другой космический аппарат.

Поэтому специалистам необходимо сначала освоить однократные посадки-взлеты аппаратов заключил глава ИКИ РАН

Ранее глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман заявил, что организация не может осуществить лунную программу без содействия частных компаний.