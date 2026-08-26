Людей могут отправить на Марс в ближайшие 10 лет Ученый оценил возможность отправки экспедиции на Марс в ближайшем будущем

Москва26 авг Вести.Технологические возможности для отправки в ближайшие 10 лет экспедиции на Марс уже есть. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Он уточнил, что для отправки подобной экспедиции нужны будут соответствующие поддержка и финансирование.

Есть ли технологические возможности на данный момент для того, чтобы, если будет соответствующее финансирование, в обозримое время – не более 10 лет – отправить экспедицию людей на Марс с возвращением? Такие возможности сейчас есть. Достаточно засучить рукава - и проект пойдет. Он имеет все шансы, 100-процентные, быть реализованным сказал Эйсмонт

Свою уверенность ученый обосновал разработками советского конструктора Сергея Королева, который уже в свое время планировал марсианские экспедиции.

Все мы знаем корабли-носители "Союз"… Королев во времена, когда первый спутник и первый человек были запущены в космическое пространство, планировал уже экспедиции… в том виде, в каком позволяла техника и технологии тех времен, планировал вот такие марсианские экспедиции отметил он

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Баканов выразил уверенность, что текущее поколение людей сможет застать запуск первых миссий по колонизации Луны и Марса.