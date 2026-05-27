Москва27 мая Вести.Существует гипотеза, что Марс некогда был обитаем, поддерживая существование простейших микроорганизмов. Посредством метеоритов организмы были занесены на Землю и, попав в благоприятные условия, они быстро размножились и дали начало земной жизни. Такое мнение ИС "Вести" высказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Сергей Воропаев.

Согласно его утверждениям, в настоящее время на Марсе не обнаружено признаков жизни. Причина в том, что Марс не защищен магнитным полем, в отличие от Земли. Поэтому солнечный ветер, солнечная радиация напрямую проникают на поверхность Марса и выжигают все живое. Тем не менее, марсоходы продолжают свою миссию, нацеленную на проведение глубоких бурений с целью обнаружения потенциальных форм жизни в подповерхностных слоях планеты.

То есть все живое на глубине метра там выжжено. Возможно, дальше жизнь сохранилась. Марсоходы проявляют настойчивость, любопытство, и главная их цель - найти эту жизнь. То есть у них буры 2 метра, и они пытаются добуриться до этой жизни. Самое, наверное, интересное, парадоксальное, то, что мы, наверное, марсианские потомки. На Марсе уже была жизнь, там уже были примитивные микроорганизмы, метеориты занесли ее сюда, на Землю, а эти вот микроорганизмы, археи какие-нибудь, экстремофилы, попали в этот "горячий бульон", и мгновенно все это дело пошло в рост предположил Воропаев

По его словам, ученые планируют снарядить экспедицию на Марс.

Вот собираются экспедицию на Марс отправить. Да, это билет в один конец, совершенно верно. И все это понимают. Во-первых, туда очень долго лететь - около трех лет, а также проблемы с радиацией все остаются рассказал Воропаев

Также ученый рассказал о работе по созданию лунной базы. Российские ученые разрабатывают лунную базу в рамках совместного проекта с Китаем.

Мы пытаемся найти воду на Луне. Это будет гигантский толчок для создания лунной базы отметил Воропаев

Ранее заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем, Герой России Олег Котов рассказал, что главным препятствием для марсианской экспедиции является не техника, а медицина. Он отметил, что технически человечество может полететь на Марс хоть завтра, однако пока не решены вопросы безопасного возвращения и длительного пребывания на планете.