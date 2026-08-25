Баканов уверен, что нынешнее поколение увидит колонизацию Луны и Марса Глава Роскосмоса уверен в колонизации Луны и Марса человеком

Москва25 авг Вести.Наше поколение может застать первые миссии по колонизации Луны и, вероятно, других небесных тел. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

В интервью Telegram-каналу "Юнашев Live" Баканов выразил уверенность, что человечество точно колонизирует Марс.

Мы будем, как, например, вначале на Луне, потом на Марсе отметил он

По его мнению, сначала надо обеспечить результат за счет тех средств, которые найдены. Он выразил благодарность президенту России, председателю правительства, первому зампреду правительства и Минфину за выделенные ассигнования на космическую отрасль.

На космос деньги находятся для того, чтобы было движение вперед считает Баканов

Он добавил, что изучение дальнего космоса и изучение планетных тел за пределами нашей галактики выведет человечество за пределы Земли.

Рано или поздно к этому придем. Просто уровень еще тех технологий, которые мы достигли, не в полной мере позволяет это сделать пояснил глава Роскосмоса

Глава Роскосмоса признался, что рассматривает Луну в качестве спасительного ковчега.

Не технику, а медицину назвал главным препятствием для марсианской экспедиции заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем, Герой России Олег Котов.

Кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Сергей Воропаев предполагает, что Марс некогда был обитаем. И жизнь на Землю была занесена с Марса метеоритами.