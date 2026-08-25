Баканов: Луна станет спасением для человечества при крупной катастрофе на Земле

Глава Роскосмоса рассматривает Луну в качестве спасительного ковчега Баканов: Луна станет спасением для человечества при крупной катастрофе на Земле

Москва25 авг Вести.Луна может стать для человечества запасным местом для проживания, спасительным ковчегом при глобальной катастрофе. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу "Юнашев Live".

Кто знает, что будет на Земле? Какие техногенные и природные катастрофы [произойдут]? Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы "переехать"? полагает Баканов

По его мнению, без космоса выживание человечества в такой ситуации будет невозможным. И первый этап для спасения – это Луна.

Дмитрий Баканов считает, что в первую очередь нужно опробовать и отработать на Луне все технологии жизнеобеспечения. Это важно, поскольку какое-то время человек будет находиться на естественном спутнике Земли автономно до тех пор, пока не будут созданы экологические системы.

Меморандум о создании электростанции для Международной научной станции на Луне в мае 2025 года подписали Китайская национальная космическая администрация и Роскосмос. Лунная научная станция позволит проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой высадки и проживания человека на Луне.

Пока же старт с китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y14" с лунным зондом "Чанъэ-7", на котором установлен российский детектор лунной пыли, отложен из-за тайфунов.

Россияне 28 августа смогут увидеть затмение Луны, а в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года можно будет полюбоваться красной Луной.