Москва25 авгВести.Луна может стать для человечества запасным местом для проживания, спасительным ковчегом при глобальной катастрофе. Так считает глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу "Юнашев Live".
Кто знает, что будет на Земле? Какие техногенные и природные катастрофы [произойдут]? Всегда должен быть резервный вариант, куда человечество могло бы "переехать"?полагает Баканов
По его мнению, без космоса выживание человечества в такой ситуации будет невозможным. И первый этап для спасения – это Луна.
Дмитрий Баканов считает, что в первую очередь нужно опробовать и отработать на Луне все технологии жизнеобеспечения. Это важно, поскольку какое-то время человек будет находиться на естественном спутнике Земли автономно до тех пор, пока не будут созданы экологические системы.
Меморандум о создании электростанции для Международной научной станции на Луне в мае 2025 года подписали Китайская национальная космическая администрация и Роскосмос. Лунная научная станция позволит проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации с перспективой высадки и проживания человека на Луне.
Пока же старт с китайского космодрома Вэньчан на острове Хайнань ракеты-носителя "Чанчжэн-5 Y14" с лунным зондом "Чанъэ-7", на котором установлен российский детектор лунной пыли, отложен из-за тайфунов.
Россияне 28 августа смогут увидеть затмение Луны, а в новогоднюю ночь 31 декабря 2028 года можно будет полюбоваться красной Луной.