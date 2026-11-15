Уганда намерена сотрудничать с Россией в исследовании Луны и Венеры

Уганда хочет изучать Луну и Венеру вместе с Россией Уганда намерена сотрудничать с Россией в исследовании Луны и Венеры

Москва15 ноя Вести.Уганда обсуждает с Россией возможности сотрудничества в космической сфере и рассчитывает принять участие в совместных программах по исследованию Луны и Венеры, заявил ТАСС министр в администрации президента Уганды по вопросам науки, технологий и инноваций Азиимве Джонард.

Да, мы планируем развивать ряд направлений, таких как космическая программа. В следующем месяце у меня запланирована встреча с российской стороной по этой программе, у нас уже была встреча сказал Джонард

По его словам, еще одна встреча может состояться до конца года. Сейчас стороны обсуждают, каким образом Россия могла бы помочь Уганде развивать космическую отрасль.

Министр отметил, что Российская академия наук уже ведет разработку программ исследования Луны и Венеры. Этот опыт, по его словам, может быть передан Уганде для совместной работы и оценки возможностей сотрудничества.

Джонард подчеркнул, что Уганда и Россия намерены развивать взаимодействие в области космической деятельности.

Ранее сообщалось, что Уганда предлагает сотрудничество российским инвесторам.