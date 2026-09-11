Москва11 сен Вести.Россия и Индия планируют реализовать совместный проект по изучению атмосферы Венеры. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

С Индией сегодня у нас насыщенная повестка с точки зрения наклонения орбиты их станции национальной "Гаганьян", нашей российско-орбитальной, которая проектируется. Мы помогаем коллегам технологиями в создании скафандра, сидения, иллюминаторов станции, которая будет запущена нашими индийскими партнерами. Помимо этого, мы предоставили более 100000 квадратных километров космоснимков высокодетальных с наших аппаратов … И плюс есть такой проект – … наше совместное оборудование, которое будет запущено на орбиту Венеры для того, чтобы изучать атмосферу. Здесь активную роль играет Российская академия наук