Москва11 сен Вести.Совпадение наклона космических станций России и Индии откроет серьезные возможности для взаимодействия в научных исследованиях. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

У нас с Америкой одинаковое наклонение. Это позволило стыковать и создавать совместную международную космическую станцию. Если у нас будет одно наклонение с Индией, это открывает серьезную возможность для взаимодействия по научным исследованиям, экспериментам, может быть, там по стыковке, перекрестным полетам космонавтов