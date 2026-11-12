Москва12 нояВести.Уганда предлагает сотрудничество российским инвесторам в сфере производства стройматериалов, рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью ИС "Вести".
В Казани проходит Международная строительная неделя БРИКС. Ведущие застройщики из России, Азербайджана и ОАЭ представили новейшее оборудование, технологии для строительства и отделки. Ведутся переговоры для расширения международного сотрудничества.
Уганда сегодня увидела строительную технику, которую хотела бы закупить. Уже видят стройматериалы. Появляются предложения инвесторам: "Заходите к нам, давайте тоже выпускать продукцию, у нас ресурсы есть, недра это позволяют"рассказал Ирек Файзуллин
Экспозиция работает на площадке Международного выставочного центра "Казань Экспо".