Москва12 ноя Вести.Уганда предлагает сотрудничество российским инвесторам в сфере производства стройматериалов, рассказал министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин в интервью ИС "Вести".

В Казани проходит Международная строительная неделя БРИКС. Ведущие застройщики из России, Азербайджана и ОАЭ представили новейшее оборудование, технологии для строительства и отделки. Ведутся переговоры для расширения международного сотрудничества.

Уганда сегодня увидела строительную технику, которую хотела бы закупить. Уже видят стройматериалы. Появляются предложения инвесторам: "Заходите к нам, давайте тоже выпускать продукцию, у нас ресурсы есть, недра это позволяют" рассказал Ирек Файзуллин

Экспозиция работает на площадке Международного выставочного центра "Казань Экспо".