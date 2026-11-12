Москва12 ноя Вести.Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов в интервью ИС "Вести" заявил, что международная строительная неделя БРИКС - хорошая площадка для обмена опытом и оценки новшеств в области импортозамещения.

Международная строительная неделя БРИКС началась в Казани. Это крупнейшее событие рынка недвижимости и одно из центральных мероприятий строительной отрасли страны. Свои проекты представили ведущие застройщики из России, Азербайджана и ОАЭ.

Здесь и проекты жилищного строительства... Мы видим все те новые решения, которые есть в нашей стране, это очень хорошая возможность обменяться опытом, найти партнера. И самое главное - импортозамещение. Мы увидели, что производится в нашей стране отметил Минниханов

Компании представили и новейшее оборудование, и технологии для строительства и отделки. Экспозиция работает на площадке Международного выставочного центра "Казань Экспо".