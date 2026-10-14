Путин: расширение международного диалога в ТЭК имеет особое значение Путин указал на важность международного сотрудничества в сфере ТЭК

Москва14 окт Вести.Особое значение имеет расширение международного диалога и сотрудничества в сфере ТЭК, включая обеспечение безопасности логистических маршрутов, заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном обращении к участникам IX Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2026).

В условиях геополитических вызовов необходимо расширение международного диалога в ТЭК и обеспечение безопасности логистических маршрутов подчеркнул президент России

Заявление прозвучало на фоне крупных изменений в отрасли, включая недавний указ об ограничении публикации статистики российского ТЭК и соглашение с США о поставках дизельного топлива на глобальные рынки.

Основными темами РЭН в этом году стали новая энергетика, изменения на рынках нефти и газа, а также подготовка квалифицированных кадров.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе телефонного разговора 9 октября договорились о продолжении сотрудничества по линии своих администраций, спецслужб и других ведомств. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Кроме того, по итогам переговоров с российским лидером Трамп заявил, что Россия и США договорились о масштабных поставках дизельного топлива на американский и мировой рынки.