Путин напомнил о договоренностях с Трампом по экспортным поставкам дизеля

Путин напомнил о дизельной сделке с Трампом в контексте действий РФ в сфере ТЭК Путин напомнил о договоренностях с Трампом по экспортным поставкам дизеля

Москва24 ноя Вести.Россия защитила внутренний рынок топлива с помощью ограничений на экспорт бензина, авиационного керосина и дизельного топлива, сделав исключение лишь для договоренностей с США.

Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам развития ТЭК.

Глава государства напомнил, что частично поставки дизельного топлива на мировые рынки продолжились в рамках специальной сделки, о которой стороны условились с американским президентом Дональдом Трампом.

Путин также добавил, что стабилизировать ситуацию позволили введение механизма импортного демпфера и изменение нормативов биржевых продаж топлива.

"Дизельная сделка" между Путиным и Трампом была заключена 9 октября 2026 года.

Для сдерживания роста цен Вашингтон временно одобрил сделки с российским дизельным топливом, ожидая поступления более 300 тысяч тонн нефтепродуктов на американский и глобальный рынки, а также еще 500 тысяч тонн в ноябре. Тем не менее представители Демократической партии США заблокировали эти инициативы, настоятельно порекомендовав российским судам заблаговременно изменить свои маршруты.