Путин: дизельное топливо не попадает на мировые рынки из-за санкций Путин: России хватает дизеля, но на мировой рынок он не попадет из-за санкций

Москва1 окт Вести.Россия обладает достаточными объемами дизельного топлива, но на мировые рынки оно не попадет из-за санкций. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Нам и так хватает дизеля. Но на мировые рынки он не попадет, потому что действуют запреты, санкции в отношении наших нефти и нефтепродуктов отметил российский лидер

Президент четко разделил две вещи: внутреннюю обеспеченность и экспортные барьеры. Среди конкретных санкционных помех он отдельно выделил ограничения в сфере страхования и фрахта - из-за них растут издержки на логистику, и это дополнительно осложняет поставки за рубеж.

Нам говорят: "Давайте они прекратят наносить удары по вашим НПЗ, а вы прекратите удары по их кораблям. Пусть они гражданские грузы, сельхозпродукции вывозят"... А как же наши другие гражданские грузы? Такие, как нефть, нефтепродукты? Вот они прекратят удары, и поэтому станет больше дизельки, которая так нужна, скажем, в США. У нас станет больше. Нам и так хватает дизельки подчеркнул президент

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, куда РФ направляет большую часть нефтяного экспорта.