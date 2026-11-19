Путин: укрепление транзитного каркаса РФ откроет новые перспективы в АТР Путин: укрепление транзитного каркаса РФ открывает новые перспективы в АТР

Москва19 ноя Вести.Укрепление российского транспортного транзитного каркаса открывает новые перспективы для сотрудничества в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании саммита АТЭС.

Новые перспективы для сотрудничества в рамках АТР открывает укрепление Россией транспортного транзитного каркаса на основе восточного полигона железных дорог нашей страны, мультимодального коридора Север - Юг и Северного морского пути сказал президент

Путин добавил, что Россия приглашает все экономики региона активнее пользоваться возможностями этих новых логистических маршрутов.

Некоторые наши партнеры уже приступили к этой работе. Мы это приветствуем и будем всячески поддерживать отметил он

Ранее Путин заявил, что Россия выражает готовность делиться с партнерами по АТР компетенциями в сфере цифровых решений и искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что российская сторона гарантирует суверенитет и сохранность данных.