Москва19 ноя Вести.Москва поддерживает проект итоговой декларации саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании форму.

По словам российского лидера, в сложных обстоятельствах фрагментации мировой экономики форум АТЭС должен играть объединяющую роль.

Как раз на это нацелен подготовленный для нашего утверждения проект итоговой Шэньчжэньской декларации, который Россией поддерживается подчеркнул Путин

Ранее глава государства рассказал, что российская сторона подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году. Владимир Путин отметил, что рассчитывает, что заявка получит поддержку партнеров.