Путин: Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году

Путин: РФ подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году Путин: Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году

Москва18 ноя Вести.Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году, заявил глава государства Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку заявки со стороны партнеров.

Россия подала заявку и на председательство в АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форуму сказал Путин на заседании делового форума АТЭС

Всего в АТЭС, включая Россию, входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Сообщалось, что восемь членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества уже поддержали заявку России на председательство.

Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.