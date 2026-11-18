Москва18 нояВести.Россия подала заявку на председательство в АТЭС в 2035 году, заявил глава государства Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что рассчитывает на поддержку заявки со стороны партнеров.
Россия подала заявку и на председательство в АТЭС в 2035 году, и мы рассчитываем, что она будет поддержана и одобрена партнерами по форумусказал Путин на заседании делового форума АТЭС
Всего в АТЭС, включая Россию, входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. Сообщалось, что восемь членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества уже поддержали заявку России на председательство.
Саммит АТЭС проходит 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне.