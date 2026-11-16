Бердыев: восемь членов АТЭС официально поддержали заявку РФ на председательство

Заявку России на председательство в АТЭС поддержали уже восемь членов форума Бердыев: восемь членов АТЭС официально поддержали заявку РФ на председательство

Москва16 ноя Вести.Восемь членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества поддержали заявку России на председательство в рамках форума. Об этом РИА Новости сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Ранее глава России Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

Официально нашу кандидатуру поддержали Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд, Бруней-Даруссалам, Сингапур, Малайзия и Папуа-Новая Гвинея заявил дипломат

Всего в АТЭС, включая Россию, входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее Бердыев сообщил, что западные страны-члены Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пытаются настроить других участников форума против российской заявки на председательство.