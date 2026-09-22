Москва22 сенВести.Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что участие российского лидера в саммите АТЭС произойдет впервые с 2017 года.
По словам источников, вероятность его участия в саммите G20 во Флориде крайне малапередает агентство
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами.