Bloomberg: Путин примет участие в саммите АТЭС, но пропустит встречу G20 в США

На Западе заявили, что вероятность участия Путина в саммите G20 крайне мала Bloomberg: Путин примет участие в саммите АТЭС, но пропустит встречу G20 в США

Москва22 сен Вести.Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Шэньчжэне 18-19 ноября. Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что участие российского лидера в саммите АТЭС произойдет впервые с 2017 года.

По словам источников, вероятность его участия в саммите G20 во Флориде крайне мала передает агентство

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невозможной встречу Путина и Зеленского на саммите G20 в Майами.