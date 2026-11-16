Ушаков: в саммите АТЭС примут участие более 2 тыс. человек, в т.ч. из Европы

Форум АТЭС, где будет выступать Путин, посетят более 2 тыс. человек Ушаков: в саммите АТЭС примут участие более 2 тыс. человек, в т.ч. из Европы

Москва16 ноя Вести.Ожидается, что форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), где состоится выступление президента РФ Владимира Путина, посетят более двух тысяч человек. Об этом журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Это такое действительно очень солидное и крупное мероприятие. Насколько нам известно, ожидается участия более 2 000 человек. Причем они представляют компании из всех экономик участниц форума, а также будут присутствовать и некоторые крупные бизнесмены из таких весьма развитых стран, в частности Великобритании, Франции, Германии и Швейцарии пояснил Ушаков

Форум АТЭС пройдет в китайском Шэньчжэне с 18 по 19 ноября 2026 года. Ранее стало известно, что восемь стран-участниц поддержали председательство России в организации.