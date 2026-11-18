Посол Бердыев: к председательству РФ в 2035 году в АТЭС относятся позитивно

МИД: в АТЭС в целом согласны на председательство России в 2035 году Посол Бердыев: к председательству РФ в 2035 году в АТЭС относятся позитивно

Москва18 ноя Вести.Большинство членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) положительно воспринимают заявку России на председательство в 2035 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

Председательство в АТЭС длится год​​​. Очередности не существует, претенденты на пост председателя сами выдвигают свои кандидатуры. Весной президент РФ Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.

Ощущаем широкий позитивный отклик. Речь идет о подавляющем большинстве членов сказал дипломат РИА Новости

Он добавил, что негативно к председательству России относятся лишь отдельные западные страны. В, частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада.

В текущем году в АЕЭС председательствует Китай, в 2027 его сменит Вьетнам.

Ранее российский предприниматель Дмитрий Пумпянский на полях саммита АТЭС заявил, что многие старые партнеры России по сообществу жалеют, что не могут работать с РФ из-за причин, не зависящих от обеих сторон. Опри этом они посылают Москве сигналы и готовности к возобновлению экономического партнерства.