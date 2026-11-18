Москва18 нояВести.Большинство членов форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) положительно воспринимают заявку России на председательство в 2035 году. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.
Председательство в АТЭС длится год. Очередности не существует, претенденты на пост председателя сами выдвигают свои кандидатуры. Весной президент РФ Владимир Путин утвердил российскую заявку на председательство в АТЭС в 2035 году.
Ощущаем широкий позитивный отклик. Речь идет о подавляющем большинстве членовсказал дипломат РИА Новости
Он добавил, что негативно к председательству России относятся лишь отдельные западные страны. В, частности, Австралия, Новая Зеландия и Канада.
В текущем году в АЕЭС председательствует Китай, в 2027 его сменит Вьетнам.
Ранее российский предприниматель Дмитрий Пумпянский на полях саммита АТЭС заявил, что многие старые партнеры России по сообществу жалеют, что не могут работать с РФ из-за причин, не зависящих от обеих сторон. Опри этом они посылают Москве сигналы и готовности к возобновлению экономического партнерства.