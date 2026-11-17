Многие партнеры по АТЭС жалеют, что не могут работать с РФ, но готовы вернуться Пумпянский заявил о намерении старых партнеров вернуться к сотрудничеству с РФ

Москва17 ноя Вести.Многие старые партнеры России по Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС) жалеют, что не могут работать с Москвой из-за причин, не зависящих от обеих сторон. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил российский предприниматель Дмитрий Пумпянский на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Он отметил, что на деловой программе форума вопрос возобновления сотрудничества с Россией не поднимается.

С точки зрения повестки форума эта тема тут не обсуждается, но в кулуарах, конечно, со многими нашими старыми партнерами из различных стран встречаемся, многие жалеют о том, что сегодня не могут работать с Российской Федерацией, в большей части по причинам, которые ни от них, ни от нас не зависят сказал Пумпянский

Однако, по его словам, России посылают сигнал о готовности возобновить экономическое партнерство.

Безусловно. Прямо это и в глазах видно, и, так сказать, говорят об этом. Потому что, если был бы шанс, то с удовольствием в Россию, как по металлургии, по машиностроительной продукции, – все готовы вернуться. Потому что это было взаимовыгодно, и все развивались, и зарабатывали, что немаловажно в любом бизнесе. Поэтому позитив есть, но он, наверное, сейчас пока отложенный добавил бизнесмен

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин заявил, что бывшим партнерам России необходимо проявить политическую волю для возобновления сотрудничества с Москвой.