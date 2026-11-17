Москва17 ноя Вести.Китайские партнеры комфортно взаимодействуют с российскими компаниями и финансовыми институтами, и этот диалог постоянно улучшается. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель совета директоров, АКБ "Абсолют банк" Азер Талыбов на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Развитие двустороннего диалога с китайскими партнерами позволяет России добиваться и более комфортных для себя условий, отметил он.

Здесь правильно говорить о партнерстве. И сегодня много в рамках саммита звучала тема доверия, создания конструктивного диалога. И мы видим, как китайские партнеры достаточно комфортно взаимодействуют и с российскими компаниями, с российскими финансовыми институтами. Я вижу, что этот диалог постоянно улучшается, и мы сейчас отмечаем, на самом деле, более комфортные для себя условия сказал Талыбов

Также, по его словам, весь остальной мир постепенно осознает, что их дальнейшее развитие невозможно без взаимодействия с Россией, в частности в банковской сфере.

Несмотря на глобальные изменения, которые происходят и в мировой торговле, и в мировой системе, важно отметить то, что у всех сторон сейчас появляется новое понимание текущей ситуации о том, что с Россией нужно работать, о том, что российские компании являются частью мировой торговой системы и без России дальнейшее развитие невозможно добавил он

Ранее вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что российский бизнес находит способы проведения расчетов с зарубежными партнерами, несмотря на санкции, если сотрудничество остается экономически выгодным.