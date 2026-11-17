Шохин рассказал, чего не хватает странам для возобновления сотрудничества с РФ Шохин: экс-партнерам РФ нужна политическая воля для возобновления сотрудничества

Москва17 ноя Вести.Бывшим партнерам России необходимо проявить политическую волю для возобновления сотрудничества. Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

Шохин подчеркнул, что российская сторона готова к реализации подобных инициатив, однако для перехода от обсуждений к действиям необходимо встречное стремление бывших партнеров.

Такого рода проекты, где мы можем достаточно быстро показать преимущества сотрудничества России, США и других стран, где вот технологическая составляющая является такой уникальной, вот это, на мой взгляд, было бы очень важно, но для того чтобы от обсуждения этих тем подойти к реализации, нужна политическая воля. С нашей стороны она есть, осталось политическую волю проявить нашим бывшим партнерам и друзьям заявил Шохин

Ранее Шохин допустил возможность сотрудничества России и США в проекте по извлечению редкоземельных металлов из промышленных отходов.