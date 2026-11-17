Москва17 ноя Вести.Россия намерена добиваться снятия санкций с Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Об этом в интервью информационной службе "Вести" заявил уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Александр Шохин.

По словам Шохина, российская сторона рассчитывает использовать для этого международные площадки.

Позитивные высказывания, ну, в духе и личных каких-то пожеланий, со многими мы пересекались на тех или иных международных площадках, и будем наверняка пересекаться. Мы хотели бы, пользуясь этой ситуацией все-таки добиться снятия санкций с Российского союза промышленников и предпринимателей. В 2023 году американский Минфин и Госдеп ввели эти санкции, мотивируя это тем, что РСПП и члены РСПП являются основными плательщиками налогов в российский бюджет и обеспечивают технологический суверенитет и импортозамещение… Сейчас мы шаг за шагом все-таки, прежде всего с американской стороной, пока [президент США Дональд] Трамп у руля, пытаемся выстроить перспективные направления сотрудничества пояснил он

Ранее Шохин заявил, что международные площадки дают другим странам возможность выразить свое хорошее отношение к России.