Шохин высказался об арестах подозреваемых в нарушениях предпринимателей Шохин заявил о намерении бороться с неоправданными арестами бизнесменов

Москва20 окт Вести.Глава РСПП Александр Шохин на посту уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей намерен обратить внимание на то, что правоохранительные органы не должны прибегать к аресту подозреваемых в совершении экономических преступлений.

В беседе с ТАСС он отметил, что не намерен вмешиваться в судебный процесс или следствие по данному вопросу.

Когда речь идет о преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью, у нас одна из основных задач - не допускать ареста подозреваемого или подследственного, использовать иные меры пресечения: домашний арест, подписку о невыезде, поручительство, залог и так далее сказал Шохин

Он также назвал злоупотребление правом случаи, когда к уголовным статьям в сфере предпринимательской деятельности добавляется хищение или мошенничество.

Ранее Шохин заявил, что Российский союз промышленников и предпринимателей совместно с Банком России и Минфином РФ ведет работу над новыми нормами страхования промышленных объектов от военных рисков.