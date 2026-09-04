В РСПП призвали поменять нормативную базу для защиты заводов от дронов В РСПП призвали поменять нормативную базу для защиты заводов от вражеских БПЛА

Москва4 сен Вести.Необходимо скорректировать нормативную базу в отношении мер защиты предприятий от БПЛА, чтобы частные охранные предприятия (ЧОП) могли применять антидроны с боевым зарядом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС "Вести".

Компании заинтересованы во вложениях в противодроновые системы не только рядом с предприятиями, но и на линии боевого соприкосновения, отметил глава РСПП.

У нас нормативная база еще до конца не разработана. Например, ЧОПы у предприятий могут использовать кинетические антидроны без боевого заряда, но их уже недостаточно для того, чтобы работать с большими беспилотниками. Там нужен боевой заряд. А беспилотник с боевым зарядом могут использовать только сотрудники Минобороны, военнослужащие подчеркнул Александр Шохин

То есть в России надо быстро адаптировать нормативную базу к нынешней ситуации, заключил он.