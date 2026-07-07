Москва7 июл Вести.В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают необходимым ввести в РФ мораторий на повышение штрафов за нанесение вреда окружающей среде для бизнеса. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент РСПП Александр Шохин.

Шохин отметил, что бизнес в нынешних сложных условиях страдает от контрольно-надзорных мероприятий.

Сейчас наиболее чувствительны экологические штрафы и плата за негативное воздействие на окружающую среду. Мы считаем, что должно быть что-то вроде моратория на повышение этих штрафов. Мы плотно работали сейчас с Минприроды, скорректировали целый ряд платежей в сторону их уменьшения. Потому что по ряду предприятий выясняется, что либо надо закрывать их, либо вводить более плавную шкалу или вводить даже мораторий на увеличение штрафов. Но это уже государственное решение - закрыть предприятие и тратиться на ликвидацию последствий от их банкротства, либо дать им возможность, может быть, чуть загрязнять окружающую среду, но сохранять рабочие места, обеспечивать какую-то нормальную социальную жизнь в городах их присутствия, и так далее, и так далее. Выбор, безусловно, не только за бизнесом - здесь нужно искать баланс сказал Шохин

Также Шохин отметил: в РСПП надеются, что нынешний сдвиг в структуре российской экономики в пользу предприятий оборонно-промышленного комплекса будет носить временный характер.