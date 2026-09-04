Москва4 сен Вести.Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью ИС "Вести" предложил квалифицировать террористическую угрозу как страховой риск.

Надо страховать эти объекты и надо террористическую угрозу вносить в качестве страхового риска. Но мы понимаем, что не всякая страховая компания будет страховать склады Ozon или Wildberries… Поэтому нужна перестраховочная технология. А перестраховочная компания у нас одна – Российская национальная перестраховочная компания, которая под Центральным банком. И ее надо докапитализировать, потому что она на рыночных условиях тоже не потянет