Москва28 авгВести.Страховка имущества исключительно от атак БПЛА не обеспечит надежной защиты, поскольку повреждения может нанести снаряд от ПВО, крылатая ракета или картечь. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Медиа-информационной группы "Страхование сегодня" Андрей Веселков.
Он посоветовал оформлять общую страховку от военных рисков.
Я бы рекомендовал тем, кто хочет быть действительно спокойным за свое имущество, страховать не от падения БПЛА, потому что, ну, понятно, что БПЛА может упасть, а может упасть картечь, которой его сбивали, или части систем ПВО, которые работали по этому беспилотнику. Это может быть не беспилотник, [а] ракета "Фламинго" или еще какое-нибудь устройство военное. Поэтому нужно просто страховать от военных рисков. Есть страховые компании, которые предлагают сейчас покрытие страховое от всех военных рисковрассказал Веселков
Ранее в "Росгосстрахе" отметили рост спроса на страховые продукты. Основной категорией новых клиентов стали продавцы Wildberries, которые хотели застраховать свои товары от атак украинских дронов.