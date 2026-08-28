Москва28 авг Вести.Страховка имущества исключительно от атак БПЛА не обеспечит надежной защиты, поскольку повреждения может нанести снаряд от ПВО, крылатая ракета или картечь. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Медиа-информационной группы "Страхование сегодня" Андрей Веселков.

Он посоветовал оформлять общую страховку от военных рисков.

Я бы рекомендовал тем, кто хочет быть действительно спокойным за свое имущество, страховать не от падения БПЛА, потому что, ну, понятно, что БПЛА может упасть, а может упасть картечь, которой его сбивали, или части систем ПВО, которые работали по этому беспилотнику. Это может быть не беспилотник, [а] ракета "Фламинго" или еще какое-нибудь устройство военное. Поэтому нужно просто страховать от военных рисков. Есть страховые компании, которые предлагают сейчас покрытие страховое от всех военных рисков рассказал Веселков

Ранее в "Росгосстрахе" отметили рост спроса на страховые продукты. Основной категорией новых клиентов стали продавцы Wildberries, которые хотели застраховать свои товары от атак украинских дронов.