Москва7 июл Вести.Сдвиг экономики стран Европы в сторону военно-промышленного комплекса и курс на продолжение конфронтации с Россией не может не тревожить. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Глава РСПП отметил, что в Европе предприятия гражданского машиностроения и автопром начинают производить танки и беспилотники.

Многие крупнейшие автомобильные гиганты в Европе уже стали китайскими и производят уже такие, скажем, гибридные европейско-китайские модели. А с другой стороны, просто сокращается производство… А те, кто продолжает производство, начинают, что называется, танки производить вместо машин и те же беспилотники сказал Шохин

Это, по словам главы РСПП, не может не тревожить.

Европейцы, к сожалению, теперь ориентируются на свой военно-промышленный комплекс как на драйвер развития экономики и собираются продлить противостояние с Россией, и ориентируются на новую фазу военных, в том числе, действий к 2030 году. Я считаю, что это очень опасная тенденция, и нужно все делать для того, чтобы с Украиной у нас было не краткосрочное перемирие, а устойчивый, долгосрочный мир, о чем президент России неоднократно говорил. Я надеюсь, что и европейские лидеры при поддержке американских коллег, что называется, одумаются и будут выстраивать какие-то технологии восстановления сотрудничества, а не продолжения конфронтации сказал Шохин

Также глава РСПП отметил: технологии, отработанные в российском оборонно-промышленном комплексе, могут дать импульс развитию экономики РФ в гражданском секторе.