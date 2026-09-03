Новак сообщил об эффективности мер по защите бизнеса от атак ВСУ

Новак отметил эффективность принимаемых мер по защите бизнеса от атак ВСУ Новак сообщил об эффективности мер по защите бизнеса от атак ВСУ

Москва3 сен Вести.Эффективность принимаемых мер по защите бизнеса от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня гораздо выше, сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Он подчеркнул, что системы защиты объектов стали более серьезными.

Президент сегодня говорил на форуме, что эффект есть, и эффективность работы защитных сооружений сегодня гораздо выше отметил Новак

По словам вице-премьера, в стране используют активную и пассивную защиту. Вторая связана с созданием инженерных сооружений, не позволяющих атаковать основное оборудование