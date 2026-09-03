Москва3 сенВести.Эффективность принимаемых мер по защите бизнеса от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) сегодня гораздо выше, сообщил ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Он подчеркнул, что системы защиты объектов стали более серьезными.
Президент сегодня говорил на форуме, что эффект есть, и эффективность работы защитных сооружений сегодня гораздо вышеотметил Новак
По словам вице-премьера, в стране используют активную и пассивную защиту. Вторая связана с созданием инженерных сооружений, не позволяющих атаковать основное оборудование