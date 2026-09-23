Глава РСПП счел временное управление в активах западных компаний сигналом для ЕС Шохин: управление активами западных компаний – упреждающий сигнал для ЕС

Москва23 сен Вести.Введение временного управления в российских активах западных компаний, включая "Ашан" и "Лемана про", – предупреждающий сигнал для Евросоюза, направленный на предотвращение попытки "поживиться" замороженными активами РФ, заявил глава РСПП Александр Шохин.

По его словам, пока непохоже, что такие сигналы в Евросоюзе воспринимаются адекватно.

Глава РСПП в беседе с журналистами отметил, что в настоящее время ведется много разговоров о том, как вывести замороженные активы РФ из-под юрисдикции Брюсселя и передать их в распоряжение иного института ЕС, чтобы распорядиться заблокированными резервами Центробанка.

На мой взгляд, сейчас решения такого рода (создание Москвой внешнего управления над активами западных компаний. – Прим. ред.) во многом связаны с демонстрацией того, что если вы это сделаете, то у нас есть ответные меры. Это в некотором смысле упреждающие сигналы сказал Шохин

Он считает, что попытки использовать российские активы, вероятнее всего, будут продолжаться.

Поэтому здесь, я думаю, и европейцы будут искать варианты, как бы им поживиться нашими замороженными активами, ну и мы будем вынуждены реагировать симметрично, зеркально резюмировал глава РСПП

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщили, что эксперты Евросоюза обсуждают предложения по созданию новой наднациональной структуры, куда можно было бы перевести российские активы из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear.