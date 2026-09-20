Временный управляющий "Ашан" и Лемана ПРО" сообщил о планах сохранения сетей

Временный управляющий "Ашан" и Лемана ПРО" заинтересован в их стабильной работе Временный управляющий "Ашан" и Лемана ПРО" сообщил о планах сохранения сетей

Москва20 сен Вести.Андрей Краюшкин, гендиректор компании "Л.Е.В. Менеджмент", временного управляющего сетью гипермаркетов "Ашан" и строительного ретейлера "Лемана ПРО", написал руководству этих структур письмо, в котором заявил о заинтересованности в сохранении бесперебойной работы сетей, сообщает РБК.

Стабильная работа ООО "Ашан" напрямую связана с обеспечением продовольственной безопасности говорится в письме

В "Ашан" и "Лемана ПРО" факт получения обращения подтвердили.

Готовы обеспечить необходимое рабочее взаимодействие и оперативно обсуждать возникающие вопросы. На сегодняшний день компания и все ее объекты продолжают работать в штатном режиме, без каких-либо изменений сообщили по этому поводу в пресс-службе "Ашана"

Со своей стороны, представитель "Лемана ПРО" проинформировали, что все объекты компании работают в штатном режиме.

Указ о передаче российской "дочки" Auchan во временное управление президент России Владимир Путин подписал 17 сентября.

Помимо ее активов, компании "Л.Е.В. Менеджмент" были переданы российские юрлица "Лемана ПРО" (бывший Leroy Merlin), французского логистического оператора FM Logistic и крупнейшего в мире производителя продуктов питания и напитков швейцарской Nestle.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, при принятии решения о внешнем управлении российскими подразделениями вышеперечисленных компаний учитывалось, что это активы из недружественных стран.