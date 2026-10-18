Шохин объяснил, как производства систем ПВО могут помочь экономике Шохин: инвестиции в ПВО могут запустить новый цикл в экономике России

Москва18 окт Вести.Новый инвестиционный цикл в российской экономике удалось бы запустить за счет финансирования и открытия новых предприятий, выпускающих системы защиты и ПВО, заявил в интервью ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

Может быть инвестиционный цикл-то у нас запущен будет через это (выпуск систем ПВО), так же, как, извините, в той же Европе, когда там автопром занят производством ракет для Украины. Нам надо запускать, наверное, инвестиционный цикл через системы защиты мощные сказал он

По словам Шохина, задача не сводится к созданию защитного периметра или мобильных огневых групп: техническая и инженерная мысль должна работать на опережение. Для этого требуются новые технологии, включая искусственный интеллект, лазерные разработки и системы электронной борьбы, отметил глава РСПП.

Ранее военный эксперт Константин Сивков заявил, что российская ПВО существенно эффективнее американской.