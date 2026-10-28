Москва28 окт Вести.Минобороны России совместно с промышленными предприятиями работает над расширением возможностей противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров во время выступления в Совете Федерации.

Особо хотел бы отметить совместную работу Минобороны и промышленности по наращиванию возможностей противовоздушной обороны. Излишне говорить, насколько эта тема актуальна в условиях террористических атак киевского режима сказал он

По словам Мантурова, уже сформирован перечень критически важных объектов в энергетике, транспортной сфере, торговле и других отраслях. Также разработаны типовые решения для активной и пассивной защиты стратегических и критически важных объектов от воздушных атак.

Мантуров добавил, что во всех регионах России идет активная работа по созданию мобильных огневых групп (МОГ) и усилению аварийно-восстановительных бригад. Он подчеркнул, что главной задачей является обеспечение безопасности людей и устойчивости экономики, а также минимизация последствий атак для повседневной жизни граждан.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин объяснил, как производства систем ПВО могут помочь экономике.