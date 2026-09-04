Москва4 сен Вести.Российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) решает задачу по восстановлению мощностей нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС.

В свою очередь промышленность готова обеспечивать запросы компаний ТЭК, отметил первый вице-премьер.

Топливно-энергетический комплекс решает задачу восстановления мощностей приводит ТАСС слова Мантурова

Вице-премьер Александр Новак выразил уверенность, что компании ТЭК усилят защиту своих объектов. Отношение предприятий к безопасности изменилось после выхода указа президента Владимира Путина о временном управлении объектами критической инфраструктуры.

Новак подчеркнул, что все предприятия ТЭК могут финансово обеспечить необходимый уровень безопасности.