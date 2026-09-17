Москва17 сенВести.Правительство РФ и регионы должны обеспечить бизнесу компенсацию затрат при подтверждении вложений в защиту от воздушной угрозы. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
На состоявшемся заседании участники обсудили вопросы государственной поддержки предприятий, которые ответственно инвестируют в защиту от воздушных угроз либо уже понесли ущерб от атак беспилотниковговорится в сообщении правительства по итогам заседания подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики
По словам Мантурова, промышленная устойчивость становится частью себестоимости.
Первый зампред кабмина подчеркнул, что помощь важно связывать с корректирующими вложениями в физическую защиту, в резервирование критического оборудования и логистики.
6 сентября Мантуров заявил, что крупнейшие компании уже вкладываются в защиту своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), этот процесс находится в активной фазе.