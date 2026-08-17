Москва17 авг Вести.Первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ходе совещания с вице-премьером Татьяной Голиковой заявил о необходимости активного участия работодателей в реализации демографической политики. Об этом сообщили ИС "Вести" в пресс-службе первого вице-премьера.

В мероприятии также приняли участие представители федеральных ведомств, главы регионов и руководители крупных предприятий. Основное внимание уделили реализации корпоративного демографического стандарта.

По словам Мантурова, ключевая роль в демографической политике принадлежит государству, однако на решение о рождении ребенка также влияют стабильность занятости и доходов, а также возможность продолжать профессиональное развитие.

Поэтому здесь важна активная позиция работодателей, которые могут на местах снимать многие повседневные барьеры сказал Мантуров

Первый вице-премьер отметил, что некоторые предприятия уже предоставляют медицинское сопровождение во время беременности, специальные условия труда, выплаты после рождения ребенка, компенсируют расходы на детские сады и предлагают программы поддержки жилья.

Мантуров призвал изучать и распространять этот опыт. По его мнению, компании также могут участвовать в создании дополнительной детской инфраструктуры – яслей, детских садов, лагерей, групп продленного дня, кружков и секций.

При наличии возможностей предприятиям также предложили создавать детские группы и центры дневного пребывания непосредственно на своей территории. Мантуров заключил, что это позволит сотрудникам совмещать работу с уходом за детьми и не выбирать между рождением ребенка и профессиональной деятельностью.