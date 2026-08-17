Голикова назвала регионы, где активнее других поддерживают работающие семьи Голикова назвала лидеров среди регионов по поддержке работающих семей

Москва17 авг Вести.Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы, где наиболее активно внедряют меры поддержки работающих семей. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе Голиковой.

Вице-премьер отметила важность поддержки молодых родителей работодателями: дополнительных отпусков, гибкого графика, удаленной работы, присмотра за детьми, детских комнат на предприятиях и медпрограмм для женского здоровья. Эти меры вошли в Корпоративный демографический стандарт.

Мониторинг его внедрения в регионах страны показывает наиболее активную работу в Пензенской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округе говорится в сообщении пресс-службы

Также отмечается, что более 80 регионов закрепляют рекомендации в коллективных договорах. В 71 регионе принято свыше 96 тысяч актов о поддержке более 8 миллионов работников с семейными обязанностями. Среди лидеров – Татарстан, Алтайский край и Волгоградская область.

Голикова подчеркнула, что дети, которые рождаются сегодня, в будущем станут работниками предприятий, продолжателями трудовых династий и будут участвовать в развитии экономики России.

Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей с детьми.