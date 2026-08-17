Москва17 авгВести.Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова назвала регионы, где наиболее активно внедряют меры поддержки работающих семей. Об этом ИС "Вести" сообщили в пресс-службе Голиковой.
Вице-премьер отметила важность поддержки молодых родителей работодателями: дополнительных отпусков, гибкого графика, удаленной работы, присмотра за детьми, детских комнат на предприятиях и медпрограмм для женского здоровья. Эти меры вошли в Корпоративный демографический стандарт.
Мониторинг его внедрения в регионах страны показывает наиболее активную работу в Пензенской, Ульяновской, Свердловской, Челябинской областях и Ямало-Ненецком автономном округеговорится в сообщении пресс-службы
Также отмечается, что более 80 регионов закрепляют рекомендации в коллективных договорах. В 71 регионе принято свыше 96 тысяч актов о поддержке более 8 миллионов работников с семейными обязанностями. Среди лидеров – Татарстан, Алтайский край и Волгоградская область.
Голикова подчеркнула, что дети, которые рождаются сегодня, в будущем станут работниками предприятий, продолжателями трудовых династий и будут участвовать в развитии экономики России.
Ранее уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала о мерах поддержки семей с детьми.