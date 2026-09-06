Мантуров сообщил, что защита компаниями своих НПЗ сейчас в активной стадии Мантуров: защита компаниями своих НПЗ находится в активной фазе

Москва6 сен Вести.Крупнейшие компании уже вкладываются в защиту своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), этот процесс находится в активной фазе, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

По его словам, некоторые компании уже проделали большую работу по защите своих заводов.

Кто-то уже в процессе, кто-то уже проделал большую работу, кто-то только начинает. Но, по крайней мере, движение находится в активной фазе отметил Мантуров

Вице-премьер отметил, что компаниям, которые только начинают работу по защите сооружений, правительство подсказало, как указ президента "О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры Российской Федерации" должен реализовываться на практике.

Ранее Мантуров заявил, что российские заводы выпускают более 50 моделей автомобилей.