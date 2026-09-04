Москва4 сенВести.Предприятия автопрома России выпускают более 50 моделей легковых автомобилей под 20 брендами. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума - 2026.
По его словам, еще несколько десятков моделей приходится на сегменты легкого коммерческого, грузового транспорта, а также автобусов.
В части легкового транспорта - наш автопром уже предлагает свыше 20 брендов и свыше 50 моделей под самые разные потребности. Еще несколько десятков плюсом дают сегменты легкого коммерческого, грузового транспорта и автобусовзаявил Денис Мантуров
При этом он отметил, что разделение продукции по брендам – это маркетинговая стратегия самих предприятий, а увеличение числа брендов не является самоцелью.
Восточный экономический форум – 2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября. Главная тема форума – "Дальний Восток – развитие во благо людей.