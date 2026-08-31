Парк машин на газу в России к 2035 году может вырасти до 1-1,3 млн штук

Парк газомоторных авто в России к 2035 году составит до 1,3 млн машин Парк машин на газу в России к 2035 году может вырасти до 1-1,3 млн штук

Москва31 авг Вести.Парк транспортных средств на газомоторном топливе в России к 2035 году достигнет от 1 до 1,3 миллиона единиц. Это следует из актуализированной стратегии развития отечественного автопрома, опубликованной на официальном сайте правительства РФ.

К 2035 году в Российской Федерации предполагается рост парка транспортных средств, использующих газ в качестве моторного топлива, до 1 - 1,3 миллиона штук говорится в тексте документа

Обновленная стратегия развития автопрома до 2035 года была утверждена правительством России 31 августа. По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, ее ключевая задача - обеспечить максимальную загрузку производственных мощностей автопрома страны.

Согласно документу, около 40-45% всех газомоторных машин придется на легкие коммерческие автомобили, грузовики и автобусы. Доля выпускаемых в стране легковых машин с ДВС на газе к 2035 году составит 1%, легких коммерческих автомобилей - 14%, грузовиков - 11%, а автобусов - 40%.

В стратегии отмечается, что газомоторное топливо дает наибольший эффект в тех сегментах, где транспорт отличается высоким пробегом и стабильной эксплуатационной нагрузкой, а экономическая отдача от топлива ощутима уже в первые годы владения машиной.

Интерес автовладельцев к газу заметно вырос еще летом на фоне дефицита бензина. Как рассказывал в июле в интервью ИС "Вести" исполнительный директор Союза предприятий газомоторной отрасли Марат Хусаинов, всплеск спроса на установку газобаллонного оборудования привел к очередям в сервисах, где запись растянулась на месяц, а порой и на несколько месяцев вперед.

Подорожала и сама услуга: если простой комплект на недорогую машину прежде обходился в среднем в 35 тысяч рублей, то к тому моменту цены поднялись до 50, 60 и даже 70 тысяч. Тем не менее газ остается заметно более выгодным топливом - по оценке эксперта, при стоимости пропана порядка 30-35 рублей за литр экономия по сравнению с бензином составляет от двух до 2,5 раз.