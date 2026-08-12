Правительство РФ выделит более 1 млрд руб. на закупку машин скорой помощи Новые автомобили скорой помощи пополнят автопарк в регионах РФ

Москва12 авг Вести.Правительство России направит из резервного фонда более 1 миллиарда рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи, следует из распоряжения кабмина. В 2026 году планируется пополнить автопарк машинами отечественного производства.

Выделить в 2026 году Минпромторгу России из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере до 1 029 196 тыс​​​. рублей на осуществление в 2026 году закупки автомобилей скорой медицинской помощи российского производства в целях обновления парков говорится в документе

Согласно документу, Минпромторг должен контролировать целевое и эффективное использование средств. Ведомству необходимо предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2027 года. Закупить и поставить в 2026 году планируется не менее 196 автомобилей.

Также новая партия машин будет предназначены для работы в регионах со сложной транспортной доступностью и суровыми климатическими условиями.