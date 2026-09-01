Мантуров: около 500 судов класса "река" и "река-море" нужно обновить за 10 лет

Около 500 судов класса "река" и "река-море" нужно обновить в России за 10 лет Мантуров: около 500 судов класса "река" и "река-море" нужно обновить за 10 лет

Москва1 сен Вести.Суда класса "река" и "река-море" требуют обновления в первую очередь, сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ-2026) первый вице-премьер России Денис Мантуров. За следующие 10 лет планируется обновить порядка 500 таких судов, указал он.

На данный момент определен целевой сегмент судов, которые требуют обновления в первую очередь, – это грузовики класса "река" и "река-море". По оценкам, которые мы провели совместно с судоходным сообществом, нужно обновить около 500 судов за следующие 10 лет отметил Мантуров

Ранее министр транспорта РФ Андрей Никитин сообщил, что российские верфи за последние пять лет построили более 230 судов, включая три атомных ледокола – "Арктику", "Сибирь" и "Урал".

XI Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября 2026 года. Главной темой ВЭФ станет "Дальний Восток – развитие во благо людей". В программу вошли более 70 сессий, объединенных в пять тематических направлений.