Мантуров призвал ведомства и регионы озаботиться защитой и ремонтом НПЗ Мантуров: федеральные ведомства и регионы должны содействовать защите НПЗ

Москва10 сен Вести.Федеральные ведомства и власти регионов России должны оказывать максимальное содействие защите и восстановлению нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), заявил вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Он подчеркнул, что от надежности переработки топлива напрямую зависят сельское хозяйство, транспорт, промышленные объекты, жилищно-коммунальное хозяйство, северный завоз и вся экономика в целом.

Федеральные министерства и власти регионов должны максимально содействовать построению объектовой защиты. То же самое касается вопросов восстановления пострадавших заводов. При этом мы должны смотреть шире работы отдельных НПЗ… Особое внимание прошу уделить дополнительным мерам по защите и резервированию перерабатывающих мощностей, обеспечению ремонтного ресурса и сокращению сроков восстановления НПЗ цитирует Мантурова пресс-служба правительства РФ

Ранее Мантуров заявил, что крупнейшие компании уже вкладываются в защиту своих НПЗ, процесс находится в активной фазе и в его рамках уже проведена большая работа.

Компаниям, которые только начали работу по защите сооружений, правительство подсказало, как соответствующие указы президента РФ должны выполняться на практике, добавил он.