В правительстве сообщили о переносе ремонта НПЗ некоторыми нефтяными компаниями

Ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы НПЗ В правительстве сообщили о переносе ремонта НПЗ некоторыми нефтяными компаниями

Москва8 сен Вести.Ряд нефтяных компаний сдвинул сроки плановых ремонтных работ на своих нефтеперерабатывающих заводах, что позволит направить больше топлива на внутренний рынок. Об этом заявили в российском правительстве по результатам совещания под председательством вице-премьера РФ Александра Новака.

Уточняется, что во время совещания Министерство энергетики представило сведения о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах ввоза топлива.

Отмечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонтные работы на своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок следует из сообщения кабмина

Также Новак указал на необходимость улучшения качества прогнозирования рынка нефтепродуктов. В том числе следует заранее определять объемы импорта, которые требуются для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" сообщил, что крупнейшие компании сейчас активно вкладываются в защиту своих НПЗ.