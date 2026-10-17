Шохин: РСПП работает над новыми нормами по защите промышленных объектов

Шохин заявил, что РСПП ведет работу над новыми нормами по защите промышленности Шохин: РСПП работает над новыми нормами по защите промышленных объектов

Москва17 окт Вести.Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Банком России и Минфином РФ ведет работу над новыми нормами страхования промышленных объектов от военных рисков. Об этом заявил глава союза Александр Шохин.

По его словам, которые приводит ТАСС, поскольку на рыночных условиях такое страхование невозможно, предлагается задействовать ресурсы Национальной перестраховочной компании Банка России.

Глава РСПП подчеркнул, что военные риски – новый вид угрозы, который необходимо признавать терроризмом и вводить новые законодательные нормы. При этом необходима поддержка государственной Национальной перестраховочной компании, так как рыночное страхование вряд ли сработает, заверил Шохин.

17 сентября первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров заявил, что российское правительство и регионы должны обеспечить бизнесу компенсацию затрат при подтверждении вложений в защиту от воздушной угрозы.