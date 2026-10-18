Орешкин: бизнесу надо быть готовым к новым вызовам в эпоху беспилотных атак

Орешкин заявил, что бизнесу надо быть готовым к вызовам в эпоху беспилотных атак Орешкин: бизнесу надо быть готовым к новым вызовам в эпоху беспилотных атак

Москва18 окт Вести.Бизнесу надо быть готовыми к новым вызовам в эпоху беспилотных атак и пересматривать подходы к безопасности. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

Вызовы в новую эпоху, эпоху беспилотников, автономных аппаратов, не только летательных, водных, наземных, меняются и предприятиям всем надо пересматривать подходы к безопасности. Вызовы и угрозы надо держать в голове и быть к ним готовым, конечно сказал Орешкин

Ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) совместно с Банком России и Минфином РФ ведет работу над новыми нормами страхования промышленных объектов от военных рисков.