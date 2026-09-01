В "Опоре России" рассказали о доработке системы страхования от военных рисков "Опора России": механизм страхования от военных рисков должен быть понятным

Москва1 сен Вести.Механизм страхования ответственности от военных рисков для предпринимателей уже существуют, однако доработка данного процесса необходима. Система должна работать четко, быстро и понятно, заявил в интервью ИС "Вести" президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Он отметил, что ранее партия "Единая Россия" также поддержала о создании механизма страхования ответственности от военных рисков.

Он [механизм] есть - правительство через страховые компании уже страхует товары первой необходимости. Еще два года назад это заработало, но механизм был ограничен территориями, видом товаров. После наших обращений Центральный Банк по системе перестрахования таких рисков увеличил лимиты в два раза отметил Калинин

Однако доработка системы страхования должна продолжиться, уверен он.

В середине августа такие продукты появились на платформах - и Wildberries, к примеру, и "Озон" со своими партнерами, страховыми компаниями, предлагают такие продукты. Но там еще много нюансов. Это сама страховая сумма. При государственном перестраховании страховка должна быть дешевле, доступной для малого бизнеса в том числе. Кроме того, очень много вопросов по самому механизму, как будет подтверждаться объем страхования? Когда она [страховка] будет выплачиваться. Если предприниматель потерял товар сегодня в результате террористической атаки, конечно, он не может ждать год. Это должно быть достаточно четко, быстро и понятно. Время сегодня критически важно добавил президент "Опоры России"

Ранее Wildberries начал тестировать новый способ передачи товаров продавцами на склады маркетплейса через пункты выдачи заказов. В компании Ozon также сообщили, что в пунктах выдачи будут организованы небольшие логистические центры, где продавцы смогут размещать свои товары.